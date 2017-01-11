Кувейт запропонував новий механізм контролю для скорочення видобутку нафти

Кувейт, який очолює комітет з моніторингу виконання домовленостей щодо скорочення нафтовидобутку країнами ОПЕК і не-ОПЕК, пропонує створити механізм контролю домовленостей через дані з експорту.

Про це пише міністерство нафти Кувейту, передає Інтерфакс-Україна.

Такий механізм обговорювалося в ході зустрічі з генеральним секретарем ОПЕК Моххамедом Баркиндо і міністром нафти Кувейту Ессамом аль-Марзуком.

Згідно з повідомленням, контроль за експортом пропонується організувати "з використанням добре відомих на ринку компаній, які будуть узгоджені".

Аль-Марзук зазначив, що у випадку, якщо яка-небудь країна не буде виконувати домовленості, то в такому випадку комітет звернеться спочатку до профільного міністра відповідної країни, а потім і до глави держави, яка не виконує угоду.

Міністр зазначив, що Кувейт вже поінформував своїх клієнтів про те, що буде знижений експорт, те ж зробили і низка країн Перської затоки. Аль-Мазрук заявив також, що Ірак і Росія також прихильні домовленостей про зниження нафтовидобутку.

Аль-Марзук висловив думку, що зростання попиту на нафту поглине і зростання нафтовидобутку в Лівії і Нігерії, які не увійшли в угоду про скорочення нафтовидобутку, а також можливе зростання сланцевого нафтовидобутку в США.

Міненерго Росії неодноразово зазначало, що угода нафтовидобувних країн ОПЕК і не-ОПЕК саме стосується скорочення видобутку без конкретизації напрямків поставок на експорт або на внутрішній ринок.

Пізніше Міненерго повідомляло, що в 2017 році в Росії очікується природне зниження обсягів переробки нафти через підвищення ефективності роботи НПЗ і невелике зростання експорту нафти.

Нагадаємо, що в ході засідання 30 листопада у Відні країни ОПЕК ухвалили рішення про зниження видобутку нафти на 1,2 млн б/д до 32,5 млн б/д з 1 січня 2017 року при розумінні, що країни, що не входять в ОПЕК, знизила видобуток на 558 тис. б/д, з них квота Росії складе 300 тис. б/д.