Мін'юст запустив Єдиний реєстр боржників

Міністерство юстиції запустило роботу Єдиного реєстру боржників, проти яких відкрито відповідне виконавче провадження.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

«5 січня цього року набрали чинності положення Закону «Про виконавче провадження», якими передбачено запуск Єдиного реєстру боржників. До цього реєстру вносяться дані про громадян та компанії, які відповідно до рішень суду визнані боржниками і стосовно яких відкрито відповідне виконавче провадження», - ідеться в повідомленні.

У Мін'юсті відзначили, що Реєстр є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та створений з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників.

Згідно з чинним законодавством, виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження зобов'язаний внести до вказаного реєстру відомості відносно боржників, які мають зобов'язання перед фізичними чи юридичними особами за судовими рішеннями та рішеннями інших органів.

У Єдиному реєстрі боржників міститиметься інформація щодо боржників, відносно яких виконавчі провадження зареєстровані в системі після запуску даного реєстру.

Водночас у міністерстві розповіли, що до Реєстру не вносяться дані про боржників, які є державними органами, органами місцевого самоврядування; які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше 3 місяців та за рішенням немайнового характеру.

«Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, повернення виконавчого документа до суду, чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів», - зазначили у Мін'юсті.