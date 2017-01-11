Молодь Вінниці вітала вінничан із Всесвітнім днем "Дякую"

Сьогодні на Європейській площі вінницька молодь влаштувала акцію «Дякую тобі…». Упродовж години вони пропонували всім перехожим підписати листівку зі слова вдячності для своїх рідним та близьким – тих, хто цього заслуговує, але так рідко чує ці слова. Учасники акції мали можливість забрати листівку з собою та подарувати її дорогій людині. Або ж залишити листоноші, який хоч і мав кумедний вигляд, але переконання його були серйозні, бо зобов’язався якнайшвидше розіслати усі вітання адресатам. У такий спосіб у Всесвітній день «Дякую» молодь міста прагнула нагадати вінничанам, щоб вони не забували дякувати найдорожчим людям і були щедрими на гарні слова та думки.

«У сучасному світі люди живуть швидким і бурхливим життям. Ми щоразу кудись поспішаємо і постійно не маємо достатньо часу для всього запланованого. У цьому вихорі подій мало хто замислюється над тим, як ми спілкуємося, ще рідше – про слова вдячності і ввічливості, а варто було б, – каже завідуюча відділу організаційно-масової роботи КЗ «Центр підліткових клубів» Марина Рябова. – Спеціально для цієї акції ми виготовили три різні листівки, але на всіх зображений символ Вінниці – Вежа, яка вважається серцем нашого міста. На іншому боці листівки надруковане лише одне слова «Дякую», а тому всі охочі мають можливість дописати ті слова, які вважають за потрібне».

Акція з нагоди Всесвітнього дня «Дякую» у Вінниці відбувається вперше, хоча відзначають це свято у світі вже 11 років поспіль. На запитання, чому саме цього року молодь міста вирішили долучитися до святкування, пояснюють, що прагнули нагадати вінничанам про добро. Щоб вони не забували дякувати людям, були ввічливими і не скупилися на добрі слова для людей.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора