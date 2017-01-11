Монумент у селі Гута Пеняцька відновлять

Нагадаємо: інформація про акт вандалізму у Бродівському районі Львівської області надійшла до місцевого відділку поліції учора, 10 січня, вранці.

Частину пам'ятника трагічно загиблим 1944 року полякам невідомі розбили (чи підірвали), частину помалювали у синьо-жовті та червоно-чорні кольори.

На місці злочину побував заступник голови ЛОР Володимир Гірняк. На думку чиновника, вандалізм у Гуті Пеняцькій організований силами, які зацікавлені у погіршенні стосунків між Україною та Польщею. Також Володимир Гірняк зазначив, що версія про те, що могилу поляків зруйнували місцеві мешканці, не витримує жодної критики. «Завдати такого руйнування кувалдою однозначно неможливо, – вважає заступник голови ЛОР. – Більше скидається на вибух. І це вчинили певні сили, які не хочуть українсько-польського порозуміння».

На черговому засіданні Львівська обласна рада дасть оцінку подіям у Гуті Пеняцькій. Ітиметься на сесії й про відновлення монумента спільно з польською стороною. Але не тільки. «Маємо звернути увагу і на українські монументи, зруйновані у Польщі, – говорить В. Гірняк. – Ми дійшли висновку, що почерк вандалів однаковий – як на нашій, так і на польській території».

Наразі з уцілілих стел змили фарбу. І вже говорять про те, що навряд чи вдасться цілком реставрувати пам’ятник до 28 лютого – цього дня із року в рік, починаючи з 2009-го, коли за присутності президентів України і Польщі урочисто відкрили монумент, до Гути Пеняцької з’їжджається громада, щоби віддати шану загиблим 73 роки тому.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів