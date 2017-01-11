На Одещині досі проблематично пересуватися на авто

Через снігопади й хуртовини залишається закритим рух для всіх видів транспорту на дорозі М-15 Одеса – Рені.

Про це станом на 7 ранку 11 січня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

З опівночі до 9 ранку середи було заборонено рух автомобільного транспорту на дорогах загального користування державного та місцевого значення на території 10 районів Одеської області – Арцизського, Біляївського, Білгород-Дністровського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського, Татарбунарського.

Залишається обмеження в русі для великовагового транспорту на автошляху Кіровоград – Платонове.

На дорогах державного, регіонального значення, заторів не зафіксовано. Звернення громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано.

За інформацією Міністерства інфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 502 одиниць техніки та 1 тисяча 60 осіб.

З 4 січня підрозділи ДСНС вивільнили зі снігових заметів 1 тисячу 919 автомобілів, в яких перебувало 4 тис. 699 осіб.