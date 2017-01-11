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На сьогодні в Україні налічується 16,3 млн зайнятих осіб, - Рева

11 січня, 2017 - 16:14
Фото з архіву "Дня"

На сьогоднішній день в Україні налічується 16,3 мільйона зайнятих осіб. Про це під час засідання уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

При цьому він наголосив, що кількість штатних працівників скоротилася на 20%, а програмою пенсійного страхування охоплені 10,2 мільйони осіб.

Рева також розповів про завдання міністерства на цей рік.

"Завдання на цей рік — прийняття трудового кодексу, що стимулюватиме до створення нових робочих місць. Це дозволить відійти від радянської моделі зайнятості", — зазначив міністр.

Нагадаємо, прем'єр Володимир Гройсман повідомив, що головне завдання українського уряду у 2017 році буде полягати у боротьбі з бідністю і розвитку економіки.

Джерело: УНН
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