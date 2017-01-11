Нацкомісія встановила нові "зелені" тарифи на електроенергію

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і компослуг, встановила нові "зелені" тарифи на електроенергію, вироблену сонячними та вітровими установками приватних домогосподарств.

Про це йдеться у повідомленні комісії.

Так, тарифи на електроенергію, згенеровану сонячними електроустановками потужністю до 30 кВт, які вмонтовано на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств, залежать від періоду введення в експлуатацію установки:

з 1 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року – 9,87грн/кВт•год (без ПДВ);

з 1 січня 2015 року по 30 червня 2015 року – 8,88 грн/кВт•год (без ПДВ);

з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року – 5,51 грн/кВт•год (без ПДВ);

з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року – 5,23 грн/кВт•год (без ПДВ);

з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року – 4,98 грн/кВт•год (без ПДВ);

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 4,47 грн/кВт•год (без ПДВ);

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 3,98 грн/кВт•год (без ПДВ).

Тарифи на електроенергію, вироблену вітровими установками потужністю до 30 кВт, теж різні і залежать від дати запуску установки:

з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2019 року – 3,20 грн/кВт•год (без ПДВ);

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 2,87 грн/кВт•год (без ПДВ);

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 2,56 грн/кВт•год (без ПДВ).