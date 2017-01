Наступний бій Ломаченка відбудеться 15 квітня

Наступний бій Василя Ломаченка відбудеться 15 квітня. Про це інформує журналіст Ден Рафаел на своїй сторінці у Twitter.

У свою чергу, в андеркарті поєдинку Василя виступить ще один українець - Олександр Гвоздик.

За інформацією журналіста, цю дату назвав промоутер Боб Арум, мовляв, він домовився про неї з каналом НВО. Суперники наших боксерів поки невідомі.

Проте Ломаченко хоче провести бій-реванш із Орландо Салідо, якому програв у дебютному бою в профі. Сторони ведуть перемовини про цей бій.

Arum said he has April 15 on HBO: Lomachenko main event, Gvodzyk co-feature, possibly at new MGM at National Harbor in Maryland (home game!)

— Dan Rafael (@danrafaelespn) January 11, 2017