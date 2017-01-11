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Наступний бій Ломаченка відбудеться 15 квітня

11 січня, 2017 - 14:03
Фото Reuters

Наступний бій Василя Ломаченка відбудеться 15 квітня. Про це інформує журналіст Ден Рафаел на своїй сторінці у Twitter.

У свою чергу, в андеркарті поєдинку Василя виступить ще один українець - Олександр Гвоздик.

За інформацією журналіста, цю дату назвав промоутер Боб Арум, мовляв, він домовився про неї з каналом НВО. Суперники наших боксерів поки невідомі.

Проте Ломаченко хоче провести бій-реванш із Орландо Салідо, якому програв у дебютному бою в профі. Сторони ведуть перемовини про цей бій.

Нагадаємо, нокаут, в який український боксер Василь Ломаченко відправив пуерторіканця Романа Мартінеса, визнаний одним із кращих 2016 році.

Джерело: День
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