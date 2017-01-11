НАЗК розпочало перевірку чиновників, які вчасно не здали е-декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку щодо сотні чиновників, котрі своєчасно не подали електронні звіти про власні статки.

"Я розписав ще пачку повідомлень про те, що ті чи інші суб'єкти несвоєчасно подали декларації. Ми запрошуємо суб'єкта декларування для надання пояснень та надання електронної декларації. Усе залежить від того, як суб'єкт декларування виконуватиме вимоги законодавства", - цитує заступника голови НАЗК Руслана Радецького ТСН. Ранок.

При цьому в агентстві не назвали дату закінчення перевірки за вже відкритими за несвоєчасність провадженнями.

Також повідомляється, що загалом перевірити треба всі електронні декларації. Процедура передбачає кілька видів контролю: своєчасність, правильність, повнота заповнення і логічно-арифметичний контроль.