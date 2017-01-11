НБУ відніс Платинум Банк до неплатоспроможних

Правління Національного банку України (НБУ) 10 січня прийняло рішення №14-рш/БТ "Про віднесення ПАТ "Платинум Банк" (Київ) до категорії неплатоспроможних", йдеться в повідомленні центробанку на його сайті в середу.

"Станом на 1 січня 2017 банк не досяг позитивного значення капіталу", - зазначає регулятор.

НБУ інформує, що за результатами діагностичного обстеження Платинум Банку, проведеного в першій половині 2016 року, в червні 2016 року було затверджено необхідний обсяг докапіталізації, щоб виконати загальну для всіх банків другої двадцятки за розміром активів норму про вихід на позитивне значення регулятивного капіталу станом на 1 січня 2017 року.

Згідно з релізом, Платинум Банк подав до Національного банку план реструктуризації, який передбачав виконання низки заходів із метою докапіталізації банку, і протягом 2016 керівництво та власники істотної участі банку вживали заходів для виконання вимог із докапіталізації. Зокрема, шляхом погашення кредитів позичальників - пов'язаних осіб, надання безповоротної фінансової допомоги від акціонера, збільшення обсягу забезпечення за кредитами, уточнює НБУ.

Центробанк зазначає, що 97% (197 тис. людей) усіх вкладників Платинум Банку отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їхній розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тис. грн. Загалом, за даними Нацбанку, фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 4,8 млрд грн.

Платинум Банк (раніше - Міжнародний іпотечний банк) створено в 2005 році. За даними НБУ, на 1 жовтня 2016 року банк посідав 22-ге місце за розміром активів (7,277 млрд грн) серед 100, що діяли в країні.

Регулятор зазначає, що станом на 10 січня 2017 р. фізичними особами - власниками істотної участі в ПАТ "Платинум Банк" були Борис Кауфман і Григорій Гуртовий незалежно від формального володіння з огляду на здійснення значного впливу на управління та діяльність банку.

Нагадаємо, Міністерство фінансів докапіталізувало Приватбанк на 44 мільярди гривень.