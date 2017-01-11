НБУ змінив вимоги докапіталізації банків

Національний банк України скасував графік збільшення статутного капіталу для українських банків.

Про це йдеться у відповідній постанові НБУ.

"Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України Про Національний банк України, статей 31, 66 Закону України Про банки і банківську діяльність, з метою систематизації нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє визнати нечинною постанову Правління Національного банку України від 04 лютого 2016 року № 58 Про збільшення капіталу банків України", - зазначається в документі.

У скасованій постанові містилися вимоги щодо докапіталізації українських банків до 300 млн грн станом на 11 січня 2017 року. Крім того, передбачалося, що статутний капітал мав зрости до 400 мільйонів із 11 січня 2018 року, до 450 мільйонів гривень - з 11 січня 2019 року, до 500 мільйонів гривень - із 11 липня 2024 року.