Норвегія повністю відмовилася від FM/AM-радіо

C 11 січня 2017 року Норвегія повністю відмовляється від FM/AM-радіо.

Щоб послухати радіо в центрі Осло, вже до кінця року потрібно буде включити цифровий приймач, а в містечку Бодо FM-радіо видасть тільки шум вже сьогодні, пише "Популярна механіка".

"Про відмову від FM-радіо в Норвегії заговорили п'ять років тому; в 2015 році були намічені терміни. Жителям країни дали два роки на те, щоб обзавестися цифровими приймачами, автолюбителям — на установку адаптерів, а громадської радіокомпанії NRK і її 22 радіостанціям — на те, щоб перевести на цифру всі передавачі", - зазначається в публікації.

Як зазначається, переваги DAB (Digital audobroadcasting) полягають, насамперед, у вартості обслуговування обладнання (уряд розраховує заощадити 200 мільйонів крон), і в особливості поширення хвилі. Порізаний рельєф Норвегії часто заважає проходженню FM-сигналу, а цифровий сигнал після проходження над фіордами і взгорьями можна відновити ретранслятор.

Цифровий радіосигнал сигнал являє собою модульовану радіохвилю, коливання якої не передають коливання звукової хвилі, а двійковий код. Тому цифровий сигнал, на відміну від аналогового, можна до певного значення співвідношення сигнал/шум повністю відновити. Посилити ж аналоговий сигнал можна тільки разом із перешкодами.

Втім, згідно з опитуваннями громадської думки, відмову від аналогового радіо підтримує менше 17% населення. Це частково пояснюється тим, що цифрові приймачі коштують набагато дорожче за звичайні.