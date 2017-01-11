Оприлюднення "списків Савченко" руйнує усі зусилля офіційної переговорної групи, - громадськість

Оприлюднення народним депутатом і колишньою бранкою Кремля Надією Савченко списків полонених і зниклих безвісти на Донбасі, а також підозрюваних у діяльності на користь "ДНР" і "ЛНР" осіб дістало неоднозначні відгуки в українському суспільстві.

Політик вважає, що публічність піде на користь процесу обміну, тоді як СБУ, учасники Мінських перемов, а також колишні полонені кажуть, що такі дії руйнують усі зусилля офіційної переговорної групи, про це пише ТСН.

Дружина полоненого Андрія Бессараба Наталія побачила прізвище чоловіка в "списку Савченко". У заручниках він уже 8 місяців. За цей час вона отримала лише два листи. Наталя разом із іншими родичами ходить на публічні акції протесту. Прізвища їхніх чоловіків відомі, каже дружина іншого бранця Вікторія Пантюшенко. Вона переконана, що оприлюднення особистих даних не становить загрози, однак для родин, де є зниклі безвісти, така публічність небезпечна.

"Я знаю випадки зі зниклими безвісти – для них небезпека є. Це люди непідтверджені, можуть бути провокації, можуть телефонувати сім'ям – тут спірне питання. Раніше це був обмін людину на людину, зараз це обмін інтерес на інтерес, і в цьому складність", - розмірковує Вікторія.

Колишній полонений Орест Петришин розповів, що поки він 9 місяців був у неволі, батькам неодноразово телефонували шахраї. "До моїх родичів телефонували і хотіли за мене "Ренджровер Спорт". Тобто вимагали. І я знаю ще пару випадків, коли телефонували до родичів і хотіли гроші. Родина у розпачі, в горі, і намагаються, як то кажуть, за кожну соломинку хапатися. Різні методи використовувати", - пояснює він. Петришин виступає проти того, аби в процес звільнення заручників втручалися дилетанти.

Позафракційна депутатка оприлюднила і списки тих, кого вимагають видати їм бойовики. У них є колишні беркутівці, екс очільниця Слов'янська Неллі Штепа, яку судять за сепаратизм, а також кримінальні авторитети, засуджені задовго до конфлікту на Донбасі. Сама Савченко в цих переліках виділила російських військових – їх вона пропонує міняти на політв'язнів, що утримуються в Росії.