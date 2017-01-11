Південні області України накриють сильні снігопади, – ДСНС

У середу, 11 січня, в Одеській, Миколаївський та Херсонській областях очікуються сильний вітер і снігопади, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, про це йдеться у Facebook відомства:

"За даними Гідрометцентру, до кінця доби, 11 січня, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, на дорогах ожеледиця, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг та мокрий сніг", - йдеться в повідомленні.

У четвер, 12 січня, в Карпатах і в східних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У відомстві закликають громадян бути обережними під час перебування на вулиці і по можливості не користуватися власним автотранспортом.