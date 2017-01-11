Польща планує закупити у США 96 вживаних винищувачів F-16

Міністерство оборони Польщі розглядає можливість закупівлі у США 96 винищувачів F-16, які вже були у використанні.

Про це виданню Dziennik Gazeta Prawna сказав заступник міністра оборони, відповідальний за закупівлю озброєння Бартош Ковнацький.

"Ми здійснюємо аналіз того, чи купівля вживаних літаків F-16 буде ефективною в операційному і економічному плані" - сказав він.

Однак, за його словами, Польща більше потребує саме нових винищувачів, які є значно дорожчі.

"Закупівля F-35 (що зарекомендували себе значно краще за F-16 ) на даному етапі не обґрунтована економічно" - сказав Ковнацький.

Виходом, за його словами, може стати закупівля саме вживаних літаків. Якщо такі задуми будуть втілені у реальність, то модернізацію літаків будуть робити в Польщі.

Основна проблема закупівлі вживаних літаків у тому, що це винищувачі версії "А" та "В", випущені у 1980-х роках і невідомо, чи достатньо для них самої лише модернізації.

Наразі Польща володіє 48 винищувачами типу "C" i "D". В Міноборони оцінюють, що закупівля вживаних винищувачів може обійтися країні у 100 млн злотих, що становить 30% вартості нового літака.