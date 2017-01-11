Понад 60 європейців загинули через надмірний мороз

Понад 60 жителів країн Європи загинули через через сильне похолодання з минулого тижня.

Станом на 10 січня, жертвою переохолодження стала 61 людина, повідомляє видання The Guardian.

Зазначається, що третина загиблих походять з Польщі, де всього за одну добу, 9 січня, через морози загинули 6 людей.

Видання наголошує, що найбільше страждають від несприятливих умов біженці та безхатченки - вони і становлять найбільшу кількість серед загиблих.

Понад те, існує проблема і зі снігопадами, які призводять до відключення опалення в окремих регіонах країн.

Раніше повідомлялося, що в Європі від переохолодженя померло близько 40 людей.