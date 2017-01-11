Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення Року Японії в Україні і під час зустрічі з послом Японії Сігекі Сумі висловив слова вдячності Японії за незмінну і тверду підтримку незалежності та територіальної цілісності України, яку ця країна постійно демонструє.

Про це повідомляє прес-служба глави держав.

Порошенко також відзначив роль Японії у наданні допомоги Україні в проведенні структурних реформ і нагадав про виділення 1,8 млрд дол. протягом 2014-2016 років для підтримки Української держави на шляху змін у багатьох сферах суспільного життя, зокрема в реформуванні правоохоронних органів та створення нової поліції, впровадження судової реформи, вирішенні цілого ряду екологічних програм та інших проектах.

"Це дуже символічно, що Рік Японії в Україні буде відбуватися в двадцять п'яту річницю встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами", - сказав президент.

Глава держави висловив переконання, що це безпрецедентна подія стане важливою віхою в українсько-японських двосторонніх відносинах, сприятиме зближенню культур і народів, посилить міжлюдські контакти.

"Ми також високо цінуємо незмінну позицію японської сторони щодо невизнання окупації Росією Криму, а також готовність всебічно сприяти консолідації зусиль міжнародного співтовариства для забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей", - підкреслив Порошенко.

У свою чергу, посол Японії в Україні Сігекі Сумі подякував президенту за високе визнання ролі його країни, підтверджується проведенням Року Японії в Україні.

"Це дуже важливо. Відносини між Японією та Україною ніколи не були такими близькими, як сьогодні", - сказав посол. Він також зазначив, що "святкування Року Японії важливо не тільки для політиків чи бізнесменів, а також для звичайних людей, які відчувають і розуміють важливість взаємодії двох країн". Посол також зазначив знаковість факту, що "після Евромайдана значна кількість великих японських компаній розпочала свою активну економічну діяльність в Україні".

"Якщо великі компанії почали інвестувати в Україну, це означає, що й інші компанії будуть вкладати кошти в вашу країну", - сказав Сігекі Сумі.