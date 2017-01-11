Працівників і зарплати Адміністрації морських портів скоротять, - Омелян

Міністерство інфраструктури планує переглянути чисельність і зарплати адміністративного персоналу держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що виступає проти масових звільнень людей, втім не згоден з тим, що чиновники АМПУ повинні "жити на широку ногу за державний рахунок".

"Чисельність і зарплати адміністративного персоналу необхідно переглянути, а спеціалісти - ті, хто реально знає справу і сумлінно працює, повинні зберегти свої позиції", - наголосив Омелян.

За його словами, АМПУ з державного підприємства перетворилася на бізнес кількох осіб, які роблять на ньому, що хочуть. Саме через це АМПУ збираються перенести до Києва, щоб навести там лад та відновити державний контроль.

Омелян також вказав на те, що керівництво Адміністрації виписало собі необґрунтовані премії за грудень 2016 року, які становили від 700 тисяч до 1,5 мільйона гривень на людину.

"Ми свідомо підвищили оклади, щоб знизити корупційний чинник. Але керівництво АМПУ вирішило піти іншим шляхом: до окладів собі нарахувало різних премій ще на кілька зарплат, а корупція і зловживання не зменшилися, якщо не збільшилися. Ми наполягаємо, щоб заробітна плата була підвищена і для звичайних технічних співробітників! Сподіваюся, профспілки нас в цьому підтримають", - пояснив міністр.

Він підсумував, що саме з цієї причини Міністерство ініціювало початок невідкладної комплексної реформи морської галузі, ключовим аспектом якої є реорганізація АМПУ, зміна керівництва підприємства, а також створення Морської адміністрації, яка візьме на себе всі завдання АМПУ.

Омелян також анонсував, що в найближчі дні новим в. о. голови підприємства стане громадянин Латвії і висококваліфікований фахівець в галузі портових послуг Райвіс Вецкаганс, який у нашій державі не має політичних та ділових зв'язків.

"Це, звичайно, не є 100% гарантією, але ризиків, що новий керівник буде працювати ще на когось, крім держави, значно менше. Я особисто вірю і вболіваю за Райвіса і сподіваюся, що йому все вдасться", - додав Омелян.