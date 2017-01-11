Прем'єр Швеції не виключає можливого втручання Росії у вибори

Росія може спробувати вплинути на вибори у Швеції через інформаційні ресурси, тому уряд включив кібератаки у список з восьми головних загроз для безпеки.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, повідомляє The Local.

"Ми не повинні виключати і бути наївними, думаючи, що цього не станеться в Швеції. Ось чому інформаційна кібербезпека і є частиною нової стратегії", - сказав Левен.

На запитання, чи є ризик, що Росія буде намагатися впливати на шведські вибори, він сказав: "я не можу принаймні виключати цього. Очевидно, тепер документально зафіксовано в США, як це відбувається".

"В цьому році відбудуться вибори у Франції та Німеччині і, ймовірно, в Італії. Я думаю, що всі країни зараз думають про те, що може статися в наших демократіях", - додав Левен.

У Швеції чергові парламентські вибори відбудуться в 2018 році.