Президент Латвії: Пропаганда Кремля не має особливого впливу на громадян

Спроби Росії за допомогою політики "м'якої сили" вплинути на жителів Латвії не мають особливого успіху.

Про це заявив у передачі "Ранкова панорама" на Латвійському телебаченні президент Латвії Раймонд Вейоніс, інформує Delfi.

"На думку президента, ці зусилля не дають такого результату, якого хотіла б інша сторона", - йдеться у повідомленні.

На запитання про те, чи потрібні взагалі в Латвії ЗМІ російською мовою, президент наголосив, що вони потрібні, оскільки є частина суспільства, яка більше говорить російською мовою, тому треба зберегти передачі російською мовою і на громадському телебаченні і радіо, і, по можливості, на приватних телеканалах. "Але питання, зрозуміло, про зміст", - сказав Вейоніс.

Президент зауважив, що концептуально підтримує необхідність посилення російськомовного контенту в громадських ЗМІ. "Однак переважно, звичайно, всі повинні вчити латиську мову і дивитися канали латиською мовою", - сказав Вейоніс.