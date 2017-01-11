Росія має нести відповідальність за свої дії, - Тіллерсон

Кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон у середу має намір заявити про стурбованість у зв'язку з діями Росії на світовій арені.

Такі слова містяться у вступній заяві Тіллерсона, яку він має намір виголосити під час слухань щодо його призначення у Сенаті, повідомляє Reuters.

У своїй заяві Тіллерсон певним чином хоче пояснити, чому Трамп схилявся на користь більш теплих відносини з Москвою, заявивши, що Вашингтону повинен відвертий і відкритий діалог з РФ щодо її амбіцій, але в той же час США мають йти власним курсом.

Але його риторика щодо занепокоєння з приводу Росії виходить за рамки заяв Трампа, який висловлювався про необхідність поліпшення відносин з Росією.

"Наші союзники по НАТО мають право бути стурбованими щодо Росії. Але це відбулося за відсутності американського лідерства, ці двері були залишені відкритими і ненавмисні сигнали були відправлені", - йдеться у заяві Тіллерсона.

"Ми не виконали зобов'язань, які мали перед союзниками. Ми відправили слабкі або змішані сигнали з "червоних ліній", які перетворилися на зелені вогні. Ми не визнавали, що Росія не думає, так як ми", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп обрав главу нафтової корпорації Exxon Mobil Corp. Рекса Тіллерсона, відомого своїми проросійськими заявами, наступним держсекретарем США.

Як відомо, серед усіх кандидатів, що розглядалися на посаду держсекретаря, у Тіллерсона, можливо, найбільш тісні зв’язки з російським президентом Володимиром Путіним.

У 2011 році Exxon Mobil Corp. уклала з РФ угоду про партнерство, яка, за словами Путіна, була варта $500 млрд. У 2012 році Кремль нагородив Тіллерсона орденом.

На посаді генерального директора Exxon Mobil Corp. Рекс Тіллерсон виступав проти санкцій щодо Росії.