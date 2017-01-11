Росія становить загрозу світу через анексію Криму, - Тіллерсон

Російська Федерація становить загрозу через анексію Криму і підтримку сирійського режиму.

Про це заявив кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон під час слухань у Сенаті США щодо кандидатури нового держсекретаря, передає “Радіо Свобода”.

“Росія сьогодні становить загрозу, вона анексувала Крим і підтримала сирійський режим. Це зробила можливим політика нинішньої адміністрації”, - зазначив Тіллерсон.

Крім того, Тіллерсон назвав дії Російської Федерації на сході України незаконними, передає УНН.

“Наступне питання про Крим. Тіллерсон каже, що не визнає законності приєднання Криму - „це була анексія чужої території“. Також називає „незаконними“ дії Росії в Східній Україні”, - йдеться в тексті трансляції.

Також Тіллерсон зазначив, що Сполучені Штати повинні були надати зброю Україні і надати їй іншу допомогу.

Повідомляється, що Тіллерсон відповів на питання про Росію й Україну фактично як “яструб”, стверджуючи, що дії адміністрації Обами по відношенню до РФ були ще занадто м’якими.

Нагадаємо, що прем'єр Швеції не виключає можливого втручання Росії у вибори.