Топ-менеджера Samsung допитають у справі про корупцію президента Південної Кореї

Корупційний скандал довкола президента Південної Кореї Пак Кин Хе торкнувся і компанії Samsung. Слідчі вирішили допитати її топ-менеджера Лі Джейона, який також є сином голови холдингу.

У повідомленні слідчих уточнюється, що у четвер Лі Джейона допитають як підозрюваного. Слідство вважає, що Samsung перераховував пожертвування некомерційним фондам подруги президента Чхве Сун Сіль, яку звинувачують у махінаціях.

Саме з розслідування діяльності цих фондів почався корупційний скандал, який призвів до оголошення імпічменту Пак Кин Хе. Повідомлялося, що її подруга змушувала великі компанії перераховувати своїм фондам значні суми.

Серед цих компаній опинилася і Samsung. Слідство не виключає, що ці пожертвування можна оцінити як хабар, за який компанія сподівалася отримати від влади ухвалення спірної угоди.

Лі Джейон формально займає пост віце-президента Samsung. Однак після того, як його батько і президент компанії Лі Гон Хі переніс інфаркт, він вважається фактичним главою корпорації.

Samsung є одним з найбільших у світі виробників високотехнологічної електроніки, мобільних телефонів, телевізорів, моніторів і побутової техніки.

Нагадаємо, у Південній Кореї близько чверті депутатів партії влади Saenuri оголосили про свій вихід з її лав через скандал довкола президента.