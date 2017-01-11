Трамп: Я не маю і не мав ніяких справ з РФ

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не мав і не має ніяких справ з Російською Федерацією і не планує укладати жодних угод в РФ.

Про це він заявив під час прес-конференції, передає УНН.

“Я не маю і не мав ніяких справ з Росією, ніяких угод в Росії не укладав. Ніяких угод потенційно не планую в Росії і в мене немає позики отриманої від Росії. У мене взагалі боргів мало. В мене немає ніяких ділових відносин, ніяких позик. Ми можемо заключати якісь угоди, якщо хочемо. Я просто не хочу, бо думаю, що це буде неправильно”, - заявив Трамп.

Нагадаємо, що Російська Федерація становить загрозу через анексію Криму і підтримку сирійського режиму.

Про це заявив кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон під час слухань у Сенаті США щодо кандидатури нового держсекретаря