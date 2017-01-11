Трьох зниклих українських військових продовжують шукати у районі Маріуполя, - штаб

Трьох українських військовослужбовців, які зникли кілька днів тому, продовжують шукати у районі Маріуполя.

Про це сьогодні повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Триває пошукова операція. До її складу залучені підрозділи Військової служби правопорядку і військовослужбовці оперативно-тактичного угрупування "Маріуполь". Поки що жодної офіційної інформації щодо цього приводу немає", - відзначив Мотузяник.

Нагадаємо, 8 січня у зоні проведення АТО троє військовослужбовців не повернулися до місця розташування підрозділу, що виконує завдання біля лінії розмежування.

У свою чергу, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, 3 отримали поранення.