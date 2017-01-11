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У Києві тимчасово неможливо заплатити за комунальні послуги через "Укрпошту"

11 січня, 2017 - 12:33
Фото прес-служби "Укрпошти"

Українське держпідприємство поштового зв'язку "Укрпошта" тимчасово припинило прийом комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ) у зв'язку з нерентабельністю послуг.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Укрпошта" тимчасово призупиняє прийом комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр". Цей крок обумовлений нерентабельністю співпраці УДППЗ "Укрпошта" з ГІОЦ, про що свідчить аналіз економічної ефективності надання послуг, зокрема, послуги з прийому платежів за договором з ГІОЦ, проведений "Укрпоштою" у другій половині 2016 року", – мовиться в повідомленні.

 
    
Джерело: День
          
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