У Львові незрячі дітки гратимуть у вертепі

Львівський обласний осередок ГО «Українська спілка інвалідів - УСІ» організував акцію «Різдвяна казка» для незрячих дітей семи і восьми років з різних куточків України, які навчаються інклюзивно. Проект розрахований на 4 дні і триватиме до 14 січня.

За словами керівника Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами НУ «Львівська політехніка» Оксани Потимко, сьогодні діти відвідали Будинок органної і камерної музики, де «познайомилися» з органом – відома львівська музикантка Олена Мацелюх виконала на великогабаритному клавішно-духовому інструменті фуги Баха, а далі дітки разом з пані Оленою «оглянули» інструмент і навіть спробували зіграти.

Згодом діток повели на прем’єру «Дорога до Різдва» у Перший театр. Спектакль супроводжувався тифлокоментуванням за участю актриси Тетяни Сторожук, котра володіє навичками аудіодескрипції. Також дітей завели на сцену та за лаштунки, аби показати театральну «кухню», зокрема – декорації і костюми Марії, Йосипа, Царів, Ангела, Чорта та інших персонажів різдвяної постановки.

Завтра на дітей чекає репетиція вертепного дійства у Театрі ім. Марії Заньковецької. Заняття проводитиме автор вистави – народна артистка України Леся Бонковська, котра упродовж декількох років залюбки бере участь чи не у всіх заходах, пов’язаних із соціалізацією людей з особливими потребами.

Показуватимуть вертеп незрячі дітки у переддень Старого Нового року – 13 січня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів