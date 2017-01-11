У Міністерстві культури відреагували на інформацію про зникнення стародруків на Львівщині

«Міністерство культури України стурбоване вказаною ситуацією», – йдеться у повідомленні, що з'явилося сьогодні на сайті відомства.

Нагадаємо, що генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького кілька днів тому поінформував поліцію, прокуратуру, також – Міністерство культури про нечуваних обсягів пропажу з Музею мистецтва давньої української книги, що є відділом ЛНГМ. Відсутність 95 кириличних видань XVII – XVIІІ століть і двох манускриптів (рукописів) виявили 3 січня під час інвентаризації. Вартість втраченого, за попередніми оцінками, сягає декількох мільйонів доларів.

Тим часом, у Мінкульті переконані: «До завершення повного звірення фондів Відділу робити висновки про відсутність музейних предметів передчасно». Також Міністерством культури опрацьовується питання щодо створення робочої групи для надання методичної допомоги в проведенні звірення у Львівській галереї мистецтв. «У 2016 році було відновлено роботу Експертно-фондової комісії міністерства культури України, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом для надання рекомендацій та пропозицій з питань обліку та зберігання музейних предметів і музейних колекцій Музейного фонду України, –йдеться у повідомленні. – За рішенням засідання Експертно-фондової комісії, Мінкультури було рекомендовано звернутися до музеїв та заповідників сфери управління відомства, які не надали матеріали щодо проведення звірення, в тому числі Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького, з проханням надати у трьохмісячний термін підсумкові матеріали Звірення для подальшого їх опрацювання».

Відповідно до звернення Міністерства культури, матеріали щодо проведення звірення Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького має подати до 1 березня 2017 року.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів