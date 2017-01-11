У Німеччині представили жорсткі заходи проти потенційно небезпечних осіб

Уряд Німеччини представив нові заходи безпеки, які мають убезпечити країну від тероризму. Зокрема, поліція зможе затримувати потенційно небезпечних осіб ще до скоєння злочинів.

Нові заходи безпеки погодили сіністри внутрішніх справ і юстиції ФРН Томас де Мезьєр та Хайко Маас, повідомляє Deutsche Welle.

"Маас і я погодили низку заходів", - сказав де Мезьєр перед тим, як перерахувати ключові моменти.

Нові заходи передбачають жорсткіші покарання для тих, хто надає неправдиві дані про свою особистість, для поліції спрощуються правила щодо спостереження за особами, які розглядаються як потенційно небезпечні, спрощуэться процедура депортаціъ.

Міністр також сказав, що будуть розширені переговори з країнами походження людей, яких Німеччина хоче депортувати - іншими словами, буде надаватися допомога в цілях розвитку.