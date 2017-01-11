У РФ видають фейкові книги іноземних експертів про Путіна

Журналіст газети The Guardian Люк Хардінг, економіст Едвард Лукас і американський експерт по Росії Дональд Дженсен розповіли, що нічого не знають про книги, які були випущені під їх ім'ям російською мовою в Москві.

Про це пише "24 канал" з посиланням на Moscow Times.

Автор кількох книг про Росію Едвард Лукас заявив, що не мав жодного уявлення про книгу "Як Захід втратив Путіна".

Книгу "Ніхто крім Путіна. Чому його визнає російська "система" приписують Люку Хардінгу. Однак він теж спростував авторство цієї книги. У передмові до неї Гардінга називають учасником інформаційної війни проти Росії, а газету The Guardian - "лівої опорою західного імперіалізму". За словами журналіста, про "свої книги" він дізнався від московського приятеля, який побачив її в магазині.

Директор видавництва "Алгоритм", де вийшли фейкові книги, Сергій Ніколаєв зізнався, що від деяких авторів дійсно не було отримано попередніх дозволів на використання їх робіт в новій книзі. За його словами, якщо хтось із авторів звернеться до них, то вони узгодять виплату їм гонорару.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили перелік зниклих у Львові стародруків.