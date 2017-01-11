У Тегерані пройшла антиросійська акція (відео)

У столиці Ірану Тегерані пройшла акція протесту проти політики Росії в близькосхідному регіоні.
Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.
Відзначається, що акція протесту пройшла перед будівлею російського посольства в Тегерані відразу після похорону екс-президента країни Хашемі Рафсанджані.
Також у соціальних мережах поширили відео, на якому десятки іранців скандують антиросійські гасла: "Геть Росію!" І "Посольство Росії - гніздо шпигунів!"
Відеозапис в своєму Twitter опублікував журналіст Ахмад Пархізі, що висвітлює події в Ірані.
Funérailles de #Rafsanjani à Téhéran. Slogans de la foule: "Mort à la #Russie" & "Ambassade russe est le nid des espions" pic.twitter.com/R674RpkF3x
— Ahmad PARHIZI (@APARHIZI) 10 января 2017 г.
Джерело: День