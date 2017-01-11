У Туреччині схвалили першу з 18 статей реформи, що посилить владу Ердогана

Парламент Туреччини схвалив першу з 18 конституційних поправок, які дозволять розширити повноваження президента Реджепа Таїпа Ердогана та покладуть край парламентській системі правління.

Про це повідомляє Turkish Minute.

За внесення змін проголосували 347 депутатів, проти - 132.

Нагадаємо, турецький парламент проголосував за проведення дебатів щодо конституційної реформи, яка дозволить розширити повноваження президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Дебати за окремими статтями почалися у вівторок, 10 січня, і АКР планує завершити їх до 24 січня. Під час дебатів окремо обговорюватимуться 18 статей реформи. Так само окремо голосуватимуть за кожну статтю.

Плани передбачають президентські і загальні вибори в 2019 році і не більше двох п'ятирічних термінів.

Зазначимо, що Ердоган і його прихильники стверджують, що Туреччині необхідно посилити інститут президентства, щоб не допустити повернення крихкого коаліційного уряду, але противники бояться, що реформа буде сприяти авторитаризму.