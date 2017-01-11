У Туреччині заарештували ще 84 офіцерів

У Стамбулі заарештували ще 84 офіцерів Збройних Сил Туреччини за звинуваченням у причетності до організації опозиційного проповідник Фетхуллаха Гюлена, повідомляє Turkish Minute.

Офіцери були заарештовані згідно з рішенням суду за звинуваченням у використанні мобільного додатку ByLock, що, на думку Анкари, був засобом спілкування між учасниками руху Гюлена, якого влада звинувачує в організації спроби перевороту.

Стамбульська прокуратура почала розслідування щодо 575 офіцерів за використання додатку ByLock.

Повідомляється, що 351 з них були затримані поліцією. Стамбульський суд в середу заарештував більше 84 офіцерів.