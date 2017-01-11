Україна увійшла в ТОП-5 у чоловічій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону

На етапі Кубка світу з біатлону у Рупольдінгу завершилася чоловіча естафета, передає 112 Україна.
Збірна України до останнього боролася за медалі, але поступилася, посівши четверте місце. У складі української збірної виступали Прима, Сименов, Семаков і Кільчицький.
Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії. Другими прийшли росіяни, а третє місце зайняли німці.
1. Норвегія (0+5) 1:13:40.7
2. Росія (0+2) +5.1
3. Німеччина (1+9) +23.5
4. Україна (0+6) +28.0
5. Чехія (1+9) +32.6
6. Швеція (0+8) +1:09.9
7. Австрія (2+9) +1:13.7
8. Болгарія (1+7) +1:14.3
Джерело: 112 Україна