Україна увійшла в ТОП-5 у чоловічій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону

На етапі Кубка світу з біатлону у Рупольдінгу завершилася чоловіча естафета, передає 112 Україна.

Збірна України до останнього боролася за медалі, але поступилася, посівши четверте місце. У складі української збірної виступали Прима, Сименов, Семаков і Кільчицький.

Перемогу в естафеті здобула збірна Норвегії. Другими прийшли росіяни, а третє місце зайняли німці.

1. Норвегія (0+5) 1:13:40.7

2. Росія (0+2) +5.1

3. Німеччина (1+9) +23.5

4. Україна (0+6) +28.0

5. Чехія (1+9) +32.6

6. Швеція (0+8) +1:09.9

7. Австрія (2+9) +1:13.7

8. Болгарія (1+7) +1:14.3