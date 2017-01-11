В Україні 21 людина загинула від переохолодження

21 людина загинула від переохолодження з початку 2017 року у 6 областях України. Смерті зафіксовано в Рівненській, Одеській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Житомирській областях.

Так, на Рівненщині з початку року 8 людей померло від переохолодження. Такі дані кореспонденту УНН надали у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області. Там уточнили, що обмороження різного ступеня отримали ще 14 людей, а за 5 останніх днів у 60 пунктах обігріву Рівненщини допомогу надали 495 особам.

У Львівській області з початку року від переохолодження померло 5 осіб. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА. Також у період з 1 до 10 січня поточного року за медичною допомогою з холодовими травмами звернулось 38 осіб, з них було госпіталізовано до закладів охорони здоров’я 32 особи.

В Одеській області помер військовослужбовець Ізмаїльського прикордонного загону. У свій вихідний день, 7 січня, він вирішив пішки дістатися із Кілії в с.Шевченкове, помер від переохолодження. Цю інформацію підтвердили в Ізмаїльському прикордонному загоні.

На Закарпатті з початку зими із приходом низьких температур до медичних закладів через переохолодження звернулися 43 особи, яким було надано відповідну допомогу. Окрім того, було зафіксовано 3 випадки смертей через ймовірне переохолодження організму, однак остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза. Про це розповів УНН директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Володимир Маркович.

На Житомирщині від переохолодження померло 2 людини. 1 чоловік - у Житомирі, повідомили у прес-службі патрульної поліції, 1 особа - в області, повідомляють місцеві ЗМІ.

В Івано-Франківській області з початку року було зафіксовано 2 смерті людей від переохолодження. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в області.

У свою чергу, у Маріуполі, у Хмельницькій, Херсонській і Дніпропетровській областях смертей від переохолодження зафіксовано не було у цьому році.

Нагадаємо, понад 60 жителів країн Європи загинули через через сильне похолодання з минулого тижня.