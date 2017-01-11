В Україні готують зміни до ЗНО з іноземної мови

Український центр оцінювання якості освіти та регіональні центри проведуть у квітні другий етап апробації тестів зовнішнього незалежного оцінювання з чотирьох іноземних мов.

Відповідний наказ оприлюднений на сайті Міністерства освіти та науки.

"Провести з 24 до 29 квітня 2017 року ІІ етап апробації нового формату завдань для сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з англійської, іспанської, німецької та французької мов із використанням предметних тестів рівня B1 для випускників, які вивчали іноземну мову на рівні стандарту або академічному рівні, і рівня В2 для випускників, які вивчали іноземну мову на профільному рівні", - йдеться у документі.

Як зазначається у наказі, апробація проводиться з метою підготовки до запровадження в 2018 році для сертифікаційних робіт ЗНО нового формату завдань з іноземних мов, які враховують розуміння мови на слух (аудіювання).

Відповідний графік проведення буде додатково оприлюднений на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Участь у тестуванні візьмуть близько 5 тисяч учнів випускних класів з усіх регіонів України.

Результати апробаційного тестування нададуть учасникам до 26 травня 2017 року.