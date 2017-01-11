Юнкер сподівається на успіх переговорів щодо об’єднання Кіпру

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що переговори між сторонами етнічно розділеного Кіпру є "останнім шансом" возз'єднати острів, і висловив сподівання на їх успіх.

Про це він сказав на прес-конференції у мальтійській столиці Валетті, повідомляє Reuters.

"Це ризиковано, але коли мова йде про мир, ви повинні прийняти ризики. Коли мова йде про мир, ті, хто не бере на себе жодних ризиків, ризикують ще більше" - сказав Юнкер.

"Я думаю, що прийшов час для возз'єднання острова. Лідери двох громад роблять відмінну роботу, і я сподіваюся, що завтра під час переговорів у Женеві ми можемо прийти до позитивного висновку" - заявив він.

Нагадаємо, що прем'єр Швеції не виключає можливого втручання Росії у вибори.