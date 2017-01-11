За день бойовики 23 рази обстріляли позиції сил АТО

У зоні АТО з початку доби бойовики здійснили 23 обстріли, одного українського бійця поранено, повідомляє прес-центр АТО.

"На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар’їнці. По Мар’їнці вогонь вів і БТР противника", - зазначається в повідомленні.

За даними штабу, на Луганському напрямку бойовики гатили зі 122 міліметрової артилерії по Троїцькому.

"Зі 120 та 82 міліметрових мінометів та гранатометів – по Новозванівці та Троїцькому. З озброєння БТР та великокаліберних кулеметів - по Кримському. На Донецькому напрямку – зі 120 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції в районі Троїцького. З гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці та Зайцевому. По Опитному вогонь вів снайпер", - поінформували в прес-центрі АТО.