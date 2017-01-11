Захист Сущенка наполягатиме на домашньому арешті, - адвокат

Адвокат незаконно заарештованого журналіста Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що на засіданні Лефортовського суду щодо продовження утримання Сущенка під вартою, який має відбутися наприкінці січня, захист наполягатиме на домашньому арешті.

Про це Фейгін розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Нагадаю, що термін утримання Романа Сущенка під вартою закінчується 30 січня. Десь за тиждень до цього має відбутися засідання Лефортовського суду про продовження арешту. Захист, як і раніше, буде наполягати на "зміні запобіжного заходу" на домашній арешт", - повідомив Фейгін.

Він заявив, що вважає цей захід абсолютно адекватним ситуації, що склалася.

Нагадаємо, що захист Сущенка оскаржуватиме його арешт в європейському суді та ЄСПЛ.