Закриття неактивних ФОПів не вплине на безробіття, - Розенко

Ні на зростання безробіття, ні на економічні показники держави припинення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців (ФОПи), які не мають доходів та не сплачують ЄСВ, не вплине.

Про це у середу у коментарі журналістам заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, інформує прес-служба КМУ.

"Ні на зростання безробіття, ні на економічні показники держави це (припинення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, які не мають доходів та не сплачують ЄСВ - ред.) не вплине", - сказав Розенко.

За його словами, єдине, що безумовно кожній людині, яка закриває свою підприємницьку діяльність, треба думати про своє майбутнє: "Бо коли говорять про те, що нас хтось примусив платити більше податків, то треба чітко розуміти, що підприємець податки платить не віртуальній державі, податки - це його внески в його ж пенсійне майбутнє".

Тому, підкреслив Розенко, коли в майбутньому, через 15-20 років підприємець, який не сплачував податків, прийде в Пенсійний фонд, то йому нарахують таку ж саму "сплячу пенсію".

Нагадаємо, що на сьогодні в Україні налічується 16,3 млн зайнятих осіб.