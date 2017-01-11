Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський зобов’язав підлеглих спілкуватися українською на роботі.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Жебрівський опублікував текст розпорядження "Про застосування державної мови працівниками облдержадміністрації під час виконання своїх посадових обов'язків", яке він підписав у вівторок.

"Від нині у Донецькій ОВЦА переходимо на послуговування виключно українською мовою. Минулого року ми двічі організовували курси ділової української мови для працівників адміністрації, потім перевірили свої знання на Радіодиктанті національної єдності", - повідомив він.

За словами Жебрівського, у 2017 ОВЦА організовує для своїх працівників курси вивчення англійської мови.