ЗМІ оприлюднили перелік зниклих у Львові стародруків

«День» уже повідомляв про безпрецедентний скандал у Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького. Ідеться про пропажу кириличних видань XVII – XVIІІ століть (95 стародруків та 2 рукописи). Згубу на кілька, а може – й декілька мільйонів доларів виявили на початку січня 2017-го під час інвентаризації у галереї загалом і у Музеї мистецтва давньої української книги, який є відділом ЛНГМ, зокрема, про що генеральний директор галереї Тарас Возняк повідомив правоохоронні органи та Міністерство культури (див. публікацію «Скандал на 10 мільйонів доларів» – «День» №1 (2017).

Згідно зі списком, оприлюдненим львівським інтернет-виданням «Варіанти», у галереї недорахувалися таких стародруків:

Евангелие учительное албо казаня отца нашого Калиста (друкарня Віленського братства, 1616 р.) Псалтир (Почаїв, 1750 р.) Литургикон си есть служебник (Унів, 1740 р, друкарня при Унівському Успенському монастирі) Тріодіон св. Великой Пятдесятницы (Львів, друкарня Ставропігійського братства, 1688 р., вид.2) Леітургіорікон си есть служебник (Львів, 1712 р., друкарня Ставропігійського братства) Тріодион постний (Почаїв, 1767 р., друкарня Почаївської Успенської Лаври) Книга Богогласник (1825 р., друкарня Почаївської Успенської Лаври) Євангеліон (Львів, 1690 р., друкарня Ставропігійського братства) Тріодіон (Тріодь цвітна), друкарня М. Сльозки Стародрук Тріодіон (Тріодь пісна), Львів, 1664 р., друкарня М. Сльозки Стародрук Тріодіон (Тріодь цвітна), 1642 р., друкарня М. Сльозки Стародрук Апостол (1639 р., друкарня М. Сльозки) Стародрук Молитвослов сиріч часослов (1692 р., друкарня Ставропігійського братства) Стародрук Євангеліон (1704 р., друкарня Ставропігійського братства) Стародрук таблица невидимая сердца чловечаго (Апостол), Львів, 1666 р., друкарня Ставропігійського братства Апостол. Кутейн чи Буйничі (після 1632 р., друкарня Спиридона Соболя) Стародрук Служебник (Львів, 1637 р., друкарня Ставропігійського братства) Стародрук Всеследование празником (Унів, 1738 р., друкарня монастиря) Стародрук Апостол, (1654 р., вид. 2) Стародрук Тріодіон (Тріодь цвітна), Львів, 1688 р., друкарня Ставропігійського братства Стародрук Каноник в нем же акафісти чи прочія спасительныя мольби содержатся (?), (Львів, 1766 р., друкарня Ставропігійського братства) Стародрук Псалтир (Львів, 1722 р., друкарня Ставропігійського братства) Стародрук Проскомідія літургіям б. м. і року (1 аркуш), Львів, 1790-1796 рр., друкарня Ставропігійського інституту Стародрук Тріодіон (Тріодь пісна), Львів, 1664 р., друкарня М. Сльозки Стародрук Євангеліон (Львів, 1690 р., друкарня Ставропігійського братства, 424 аркуші) Стародрук Тріодіон (Тріодь цвітна), Львів, 1688р., друкарня Ставропігійського братства, 425 аркушів Стародрук Апостол (Кутейн або Буйничі), після 1632 р., 230 аркушів + 1 рукописний Стародрук Описание святого Божия града Иерусалима церкве живоноснаго гроба господия и прочих святи мест в них же по свидетельству св. євангелистов (Відень, 1771 р., 51 аркуш) Стародрук Восльдованія празником (Почаїв, 1742 р., друкарня Почаївського монастиря, 26 аркушів) Стародрук Анфологіонь (Київ, 1619 р., друкарня Печерської Лаври, 347 сторінок) Стародрук Апостол (Львів, 1772 р., друкарня Ставропігійського братства, 272 аркуші) Стародрук Євангеліє учительне (Унів, 1696 р., друкарня при Унівському Успенському) Стародрук Тріодіон (Тріодь цвітна), Львів, 1663 р., друкарня Ставропігійського братства Стародрук Часослов (Львів, 1791 р., друкарня Ставропігійського братства) Стародрук Тріодіон (Київ, 1627 р., друкарня Києво-Печерської Лаври) Стародрук Часослов (Львів, 1726 р., друкарня Ставропігійського братства) Стародрук Апостол, или есть книга Нового Завіта (Львів, 1719 р., друкарня Ставропігійського братства) Стародрук Євангеліон (Львів, 1690 р., друкарня Ставропігійського братства) Стародрук Псалтир (Львів, 1763 р., друкарня Ставропігійського братства) Стародрук Тріодь цветная (Львів, 1701 р., друкарня Ставропігійського братства) Стародрук Тріодіон, си есть трипі…? святой-великой пятидесятницы (Тріодь цвітна), Київ, 1631 р., друкарня Печерської Лаври Стародрук Вослідованія праздником (Почаїв, 1742 р., друкарня Почаївського монастиря) Стародрук Апостол, вид. 2 (Львів, 1654 р., друкарня М. Сльозки) Стародрук Книга нового завьта. Єв’ю (1611 р., друкарня Віленського братства св. Духа) Стародрук Анфологіонь (Київ, 1619 р., друкарня Печерської Лаври) Стародрук Євангеліє( Вільно, 1600р., друкарня Мамоничів) Стародрук Тріодь цвітна( Львів, 1688 р., друкарня Ставропігійського братства, 429 аркушів) Стародрук Євангеліон,сирьч благовьстіє богодухновенных Євангелисть (Львів, 1670 р., друкарня Ставропігійського братства, 400 аркушів) Стародрук Требник( Унів, 1739 р., 344 аркуші) Вальгаузен І. Стародрук Учение и хитрость ратного строения пехотных Людей( Москва, 1647р., переклад з німецької, 194 аркуші + 26 таблиць) Стародрук Октойхг (Львів, 1644 р., друкарня Ставропігійського братства) Стародрук Молитвослов или требник (Почаїв, 1741р., 366 аркушів) Стародрук Акафіст св. великомучениці Варварі (Почаїв, 1773 р., друкарня монастиря) Стародрук Псалтир (фрагмент), Львів, кін. VXII- поч. XVIII ст., друкарня Львівського Ставропігійського братства Стародрук Євангеліє (Вільно, 1600 р., друкарня Мамоничів, 406 аркушів) Стародрук Орологіон, сиріч часослов полу ставний (Львів, 1726 р., друкарня Ставропігійського братства, 515 аркушів) Стародрук Євангеліон (Львів, 1690 р., друкарня Ставропігійського братства, 423 аркуші) Стародрук Апостоль (Львів, 1772 р., друкарня Ставропігійського братства, 272 аркуші) Стародрук Апостол (Вільно (Вільнюс), після 1595 р., друкарня Мамоничів, 255 аркушів) Стародрук Трифологіон (Мінея рочная), Почаїв, 1737 р., друкарня Почаївської Лаври, 410 аркушів Стародрук Літургіконь, Супрасль, 1695 р., друкарня Супрасльського монастиря, 244 аркуші Стародрук Ірмологіон (нотний), Почаїв, 1794 р., друкарня Успенської Лаври, 221 аркуш Іоан Дамаскін Стародрук «Повьсть …» (Москва, 1681 р., друкарня [В]ерхняя, 234 аркуші) Магницкий Леонтий Филипович Стародрук Арифметики, сирьч наука числительная (Москва, 1701 р., 331 аркуш) Стародрук Апостол, вид. 2 (Львів, 1654 р., друкарня М. Сльозки, 259 аркушів) Стародрук Апостол (Львів, 1639 р., друкарня М. Сльозки, 258 аркушів) Стародрук Молитвослов (Почаїв, 1776 р., друкарня Успенської Лаври, 376 аркушів) Стародрук Апостоль (Москва, 1621 р., 319 аркушів) Стародрук Житія св. Николая (Москва, 1643 р., 177 аркушів) Стародрук Тріодь пісна (Київ, 1627 р., друкарня Києво-Печерської Лаври, 392 аркуші) Стародрук Апостол (Київ, 1630 р., друкарня Сп. Соболя, 192 аркуші) Стародрук Евхологіон си есть молитвослов или Требник (Львів,1645 р., друкарня Арсенія Жемеберського, 355 аркушів) Стародрук Тріодь цвітна (Львів, 1667 р., друкарня М. Сльозки, 443 аркуші) Стародрук Тріодь пісна (Львів, 1664 р., друкарня Ставропігійського братства, 439 аркушів) Стародрук Тріодіон, си есть трипіснець святой великой четыридесяници (Почаїв, 1744 р., друкарня Почаївської Успенської Лаври, 360 аркушів) Стародрук Акафисты различныи с прочими душеполезными молениями (Почаїв, 1756 р., друкарня Почаївської Успенської Лаври, 526 аркушів) Добриловський Юліан Стародрук Науки парохіалнія на неділи и свята урочисте цілого року (Почаїв, 1794 р., друкарня Лаври, 121 аркуш) Стародрук Євангеліон, сиріч благовістіе богодухновенных евангелист (Львів, 1722 р., друкарня Ставропігійського братства, 437 аркушів) Стародрук Тріодь цвітна (Москва, 1699 р., 399 аркушів) Никодим Зубрицькій, Діонісій Сінкевич-гр.? Стародрук Тріодіон (Львів, 1746 р., друкарня Ставропігійського братства, 453 аркуші) Стародрук Апостол (Львів, 1772 р., друкарня Ставропігійського братства, 243 аркуші) Стародрук Требник, Ясси, XVIII ст. (кирилицею молдавською мовою 426 аркушів) Стародрук Євангеліє чрез всю стую великую стратную сєдмицу…(Почаїв, 1803 р., друкарня Почаївської Лаври) Галятовський Іоаникій Стародрук Ключ разумьнія (Львів, 1663 р., друкарня М. Сльозки, 348 аркушів) Стародрук Ключ разумьнія, (1665 р., друкарня М. Сльозки, 283 аркуші) Стародрук Ключ разумьнія, (1665 р., друкарня М. Сльозки) Стародрук Тріодіон (Львів, 1664 р., 453 аркуші) Стародрук Апостол (Львів, 1574 р., друкарня І. Федорова, Друкар і гравер І. Федоров) Стародрук Лєітоургіаріонь или Служебникь (Почаїв, 1755 р., друкарня Почаївського монастиря) Стародрук Євангеліє (Львів, 1670 р., друкарня Ставропігійського братства) Книга Євангеліє [напрестольне] (Львів, 1897 р., друкарня Ставропігійського інституту, 93 зошити по 4 аркуші) Стародрук Євангеліє (Київ, 1697 р., друкарня Києво-Печерської Лаври) Стародрук Уставь (Почаїв, 1800 р., друкарня Лаври)

Достовірність інформації «Дню» у телефонній розмові підтвердив генеральний директор ЛНГМ Тарас Возняк, додавши, що список містить орфографічні та граматичні помилки, як, зрештою, й записи в інвентарних книгах Музею мистецтва давньої української книги.

Перевірка фондосховищ у вище названому та інших відділах Львівської галереї мистецтв триває.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів