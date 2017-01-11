ЗМІ оприлюднили перелік зниклих у Львові стародруків

«День» уже повідомляв про безпрецедентний скандал у Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького. Ідеться про пропажу кириличних видань XVII – XVIІІ століть (95 стародруків та 2 рукописи). Згубу на кілька, а може – й декілька мільйонів доларів виявили на початку січня 2017-го під час інвентаризації у галереї загалом і у Музеї мистецтва давньої української книги, який є відділом ЛНГМ, зокрема, про що генеральний директор галереї Тарас Возняк повідомив правоохоронні органи та Міністерство культури (див. публікацію «Скандал на 10 мільйонів доларів» – «День» №1 (2017).
Згідно зі списком, оприлюдненим львівським інтернет-виданням «Варіанти», у галереї недорахувалися таких стародруків:
- Евангелие учительное албо казаня отца нашого Калиста (друкарня Віленського братства, 1616 р.)
- Псалтир (Почаїв, 1750 р.)
- Литургикон си есть служебник (Унів, 1740 р, друкарня при Унівському Успенському монастирі)
- Тріодіон св. Великой Пятдесятницы (Львів, друкарня Ставропігійського братства, 1688 р., вид.2)
- Леітургіорікон си есть служебник (Львів, 1712 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Тріодион постний (Почаїв, 1767 р., друкарня Почаївської Успенської Лаври)
- Книга Богогласник (1825 р., друкарня Почаївської Успенської Лаври)
- Євангеліон (Львів, 1690 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Тріодіон (Тріодь цвітна), друкарня М. Сльозки
- Стародрук Тріодіон (Тріодь пісна), Львів, 1664 р., друкарня М. Сльозки
- Стародрук Тріодіон (Тріодь цвітна), 1642 р., друкарня М. Сльозки
- Стародрук Апостол (1639 р., друкарня М. Сльозки)
- Стародрук Молитвослов сиріч часослов (1692 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Стародрук Євангеліон (1704 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Стародрук таблица невидимая сердца чловечаго (Апостол), Львів, 1666 р., друкарня Ставропігійського братства
- Апостол. Кутейн чи Буйничі (після 1632 р., друкарня Спиридона Соболя)
- Стародрук Служебник (Львів, 1637 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Стародрук Всеследование празником (Унів, 1738 р., друкарня монастиря)
- Стародрук Апостол, (1654 р., вид. 2)
- Стародрук Тріодіон (Тріодь цвітна), Львів, 1688 р., друкарня Ставропігійського братства
- Стародрук Каноник в нем же акафісти чи прочія спасительныя мольби содержатся (?), (Львів, 1766 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Стародрук Псалтир (Львів, 1722 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Стародрук Проскомідія літургіям б. м. і року (1 аркуш), Львів, 1790-1796 рр., друкарня Ставропігійського інституту
- Стародрук Тріодіон (Тріодь пісна), Львів, 1664 р., друкарня М. Сльозки
- Стародрук Євангеліон (Львів, 1690 р., друкарня Ставропігійського братства, 424 аркуші)
- Стародрук Тріодіон (Тріодь цвітна), Львів, 1688р., друкарня Ставропігійського братства, 425 аркушів
- Стародрук Апостол (Кутейн або Буйничі), після 1632 р., 230 аркушів + 1 рукописний
- Стародрук Описание святого Божия града Иерусалима церкве живоноснаго гроба господия и прочих святи мест в них же по свидетельству св. євангелистов (Відень, 1771 р., 51 аркуш)
- Стародрук Восльдованія празником (Почаїв, 1742 р., друкарня Почаївського монастиря, 26 аркушів)
- Стародрук Анфологіонь (Київ, 1619 р., друкарня Печерської Лаври, 347 сторінок)
- Стародрук Апостол (Львів, 1772 р., друкарня Ставропігійського братства, 272 аркуші)
- Стародрук Євангеліє учительне (Унів, 1696 р., друкарня при Унівському Успенському)
- Стародрук Тріодіон (Тріодь цвітна), Львів, 1663 р., друкарня Ставропігійського братства
- Стародрук Часослов (Львів, 1791 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Стародрук Тріодіон (Київ, 1627 р., друкарня Києво-Печерської Лаври)
- Стародрук Часослов (Львів, 1726 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Стародрук Апостол, или есть книга Нового Завіта (Львів, 1719 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Стародрук Євангеліон (Львів, 1690 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Стародрук Псалтир (Львів, 1763 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Стародрук Тріодь цветная (Львів, 1701 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Стародрук Тріодіон, си есть трипі…? святой-великой пятидесятницы (Тріодь цвітна), Київ, 1631 р., друкарня Печерської Лаври
- Стародрук Вослідованія праздником (Почаїв, 1742 р., друкарня Почаївського монастиря)
- Стародрук Апостол, вид. 2 (Львів, 1654 р., друкарня М. Сльозки)
- Стародрук Книга нового завьта. Єв’ю (1611 р., друкарня Віленського братства св. Духа)
- Стародрук Анфологіонь (Київ, 1619 р., друкарня Печерської Лаври)
- Стародрук Євангеліє( Вільно, 1600р., друкарня Мамоничів)
- Стародрук Тріодь цвітна( Львів, 1688 р., друкарня Ставропігійського братства, 429 аркушів)
- Стародрук Євангеліон,сирьч благовьстіє богодухновенных Євангелисть (Львів, 1670 р., друкарня Ставропігійського братства, 400 аркушів)
- Стародрук Требник( Унів, 1739 р., 344 аркуші)
- Вальгаузен І. Стародрук Учение и хитрость ратного строения пехотных Людей( Москва, 1647р., переклад з німецької, 194 аркуші + 26 таблиць)
- Стародрук Октойхг (Львів, 1644 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Стародрук Молитвослов или требник (Почаїв, 1741р., 366 аркушів)
- Стародрук Акафіст св. великомучениці Варварі (Почаїв, 1773 р., друкарня монастиря)
- Стародрук Псалтир (фрагмент), Львів, кін. VXII- поч. XVIII ст., друкарня Львівського Ставропігійського братства
- Стародрук Євангеліє (Вільно, 1600 р., друкарня Мамоничів, 406 аркушів)
- Стародрук Орологіон, сиріч часослов полу ставний (Львів, 1726 р., друкарня Ставропігійського братства, 515 аркушів)
- Стародрук Євангеліон (Львів, 1690 р., друкарня Ставропігійського братства, 423 аркуші)
- Стародрук Апостоль (Львів, 1772 р., друкарня Ставропігійського братства, 272 аркуші)
- Стародрук Апостол (Вільно (Вільнюс), після 1595 р., друкарня Мамоничів, 255 аркушів)
- Стародрук Трифологіон (Мінея рочная), Почаїв, 1737 р., друкарня Почаївської Лаври, 410 аркушів
- Стародрук Літургіконь, Супрасль, 1695 р., друкарня Супрасльського монастиря, 244 аркуші
- Стародрук Ірмологіон (нотний), Почаїв, 1794 р., друкарня Успенської Лаври, 221 аркуш
- Іоан Дамаскін Стародрук «Повьсть …» (Москва, 1681 р., друкарня [В]ерхняя, 234 аркуші)
- Магницкий Леонтий Филипович Стародрук Арифметики, сирьч наука числительная (Москва, 1701 р., 331 аркуш)
- Стародрук Апостол, вид. 2 (Львів, 1654 р., друкарня М. Сльозки, 259 аркушів)
- Стародрук Апостол (Львів, 1639 р., друкарня М. Сльозки, 258 аркушів)
- Стародрук Молитвослов (Почаїв, 1776 р., друкарня Успенської Лаври, 376 аркушів)
- Стародрук Апостоль (Москва, 1621 р., 319 аркушів)
- Стародрук Житія св. Николая (Москва, 1643 р., 177 аркушів)
- Стародрук Тріодь пісна (Київ, 1627 р., друкарня Києво-Печерської Лаври, 392 аркуші)
- Стародрук Апостол (Київ, 1630 р., друкарня Сп. Соболя, 192 аркуші)
- Стародрук Евхологіон си есть молитвослов или Требник (Львів,1645 р., друкарня Арсенія Жемеберського, 355 аркушів)
- Стародрук Тріодь цвітна (Львів, 1667 р., друкарня М. Сльозки, 443 аркуші)
- Стародрук Тріодь пісна (Львів, 1664 р., друкарня Ставропігійського братства, 439 аркушів)
- Стародрук Тріодіон, си есть трипіснець святой великой четыридесяници (Почаїв, 1744 р., друкарня Почаївської Успенської Лаври, 360 аркушів)
- Стародрук Акафисты различныи с прочими душеполезными молениями (Почаїв, 1756 р., друкарня Почаївської Успенської Лаври, 526 аркушів)
- Добриловський Юліан Стародрук Науки парохіалнія на неділи и свята урочисте цілого року (Почаїв, 1794 р., друкарня Лаври, 121 аркуш)
- Стародрук Євангеліон, сиріч благовістіе богодухновенных евангелист (Львів, 1722 р., друкарня Ставропігійського братства, 437 аркушів)
- Стародрук Тріодь цвітна (Москва, 1699 р., 399 аркушів)
- Никодим Зубрицькій, Діонісій Сінкевич-гр.? Стародрук Тріодіон (Львів, 1746 р., друкарня Ставропігійського братства, 453 аркуші)
- Стародрук Апостол (Львів, 1772 р., друкарня Ставропігійського братства, 243 аркуші)
- Стародрук Требник, Ясси, XVIII ст. (кирилицею молдавською мовою 426 аркушів)
- Стародрук Євангеліє чрез всю стую великую стратную сєдмицу…(Почаїв, 1803 р., друкарня Почаївської Лаври)
- Галятовський Іоаникій Стародрук Ключ разумьнія (Львів, 1663 р., друкарня М. Сльозки, 348 аркушів)
- Стародрук Ключ разумьнія, (1665 р., друкарня М. Сльозки, 283 аркуші)
- Стародрук Ключ разумьнія, (1665 р., друкарня М. Сльозки)
- Стародрук Тріодіон (Львів, 1664 р., 453 аркуші)
- Стародрук Апостол (Львів, 1574 р., друкарня І. Федорова, Друкар і гравер І. Федоров)
- Стародрук Лєітоургіаріонь или Служебникь (Почаїв, 1755 р., друкарня Почаївського монастиря)
- Стародрук Євангеліє (Львів, 1670 р., друкарня Ставропігійського братства)
- Книга Євангеліє [напрестольне] (Львів, 1897 р., друкарня Ставропігійського інституту, 93 зошити по 4 аркуші)
- Стародрук Євангеліє (Київ, 1697 р., друкарня Києво-Печерської Лаври)
- Стародрук Уставь (Почаїв, 1800 р., друкарня Лаври)
Достовірність інформації «Дню» у телефонній розмові підтвердив генеральний директор ЛНГМ Тарас Возняк, додавши, що список містить орфографічні та граматичні помилки, як, зрештою, й записи в інвентарних книгах Музею мистецтва давньої української книги.
Перевірка фондосховищ у вище названому та інших відділах Львівської галереї мистецтв триває.
Тетяна КОЗИРЄВА, Львів