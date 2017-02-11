Бібліотеки та школи у Дніпрі отримали книжки від газети "День"

Учора в «Музеї українського живопису» під час XVIII Міжнародної фотовиставки «День-2016» відбулася урочиста передача історико-патріотичних книжок, виданих газетою, в рамках акції «Подарунок рідній школі».

162 школи та 40 бібліотек міста отримали комплект книжок, серед яких «Повернення в Царгород», «Сестра моя Софія», «Катастрофа і тріумф. Історії українських героїв», «Я — свідок. Записки з окупованого Луганська», «Україна Іncognita ТОП-25», а також річну підписку на газету, передає "Наше місто".

Газета «День» видає власну літературу вже 18 років, за цей час у світ вийшли десятки книжок та брошур (серії «Бронебійна публіцистика» та «Підривна література»), автори яких намагаються підірвати історичні стереотипи та змінити ставлення українців до себе.

"Усі наші книги – не про минуле, а про майбутнє України, про те, якою великою та успішною державою вона має бути, — зазначила Лариса Івшина, головний редактор газети «День» та засновниця бібліотеки газети. — Одна з них – «Сестра моя Софія» — змальовує досвід Болгарії, але дає змогу українцям відкрити себе, відкрити власну державу. Це як історії двох сестер – Болгарії та України".

Дніпро долучився до акції за підтримки партнерів газети, міського голови Бориса Філатова та народного депутата Віктора Галасюка.

Про відкриття у Дніпрі XVIII Міжнародної фотовиставки «День-2016» читайте у статті "Дня" «Гуманітарні горизонти».