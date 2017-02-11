Бої у зоні АТО можуть відновитись у будь-який час, - ОБСЄ

Обидві сторони збройного конфлікту на Сході України несуть відповідальність за завдання шкоди здоров'ю мирних жителів та вбивства громадян, заявив на прес-конференції у Києві у п'ятницю, 10 лютого, заступник глави Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) в Україні Александер Хуг на тлі нової ескалації конфлікту.

Обидві сторони порушують домовленості про виведення зброї із "зони безпеки" та продовжують використовувати цю зброю, наголосив Хуг. За тиждень до цього ОБСЄ зафіксувала безпрецедентну кількість обстрілів на Сході України за період з початку 2016 року.

"Минулого тижня число випадків порушення режиму тиші, зафіксованих СММ, майже потроїлося. Кількість обстрілів із забороненої мінськими домовленостями зброї - мінометів, танків та артилерії - збільшилась ушестеро. З них понад 40 відсотків - постріли з РСЗВ "Град", - повідомив заступник глави СММ ОБСЄ, передає DW.

Він також вказав на використання реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та їх розташування у "зоні безпеки" з обох боків. За даними спостерігачів, внаслідок обстрілів постраждали 38 мирних жителів, 8 з них загинули.

За словами Хуга, протягом кількох днів перед прес-конференцією бої стихли, однак вони можуть відновитись у будь-який час, оскільки сторони залишаються в небезпечній близькості одна до одної.

"Вони буквально бачать одна одну і можуть стріляти один по одному зі стрілецької зброї, - повідомив Хуг. - Це неминуче призводить до ескалації". Він закликав Київ та сепаратистів розвести позиції та відвести важке озброєння.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні АТО зафіксовано 63 обстріли. Втрат серед наших військових немає.