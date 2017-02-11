Двох футболістів пожиттєво дискваліфікували за гру в "збірній ДНР"

Футболісти Сергій Артюх і Артем Євланов довічно дискваліфіковані КДК ФФУ, передає "Футбол 24".

Служба безпеки України передала в ФФУ документи, в яких повідомляється, що українські футболісти Сергій Артюх та Артем Євланов брали участь в матчах за "збірну ДНР", а зараз намагаються знайти собі клуби в Україні.

Федерація футболу України, у свою чергу, звернулася в КДК ФФУ і передала відповідні документи. На підставі документів СБУ сьогодні Комітет прийняв рішення про довічну дискваліфікацію цих гравців.

Артюх виступав у багатьох українських клубах, включаючи "Ворсклу" та "Сталь", кольори яких захищав у Вищій лізі. Євланов грав за "Закарпаття", "Титан", а також спробував свої сили у ряді словацьких клубів. Останній час 32-річний гравець виступав у "турнірах ДНР" у складі донецького ФК "Побєда".

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