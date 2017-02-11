Гравці "Бетіса" вийшли на матч у футболках на підтримку Зозулі

На матч "Бетіс – Валенсія", який розпочався сьогодні, гравці іспанського ФК "Реал Бетіс" (Севілья) вийшли у футболках на підтримку Романа Зозулі.

Футболісти одягнені у зелені футболки з надписом "TODOS SOMOS ZOZULIA", що з іспанської перекладається "Ми всі Зозуля".

Нагадаємо, український форвард Роман Зозуля визначився із своєю подальшою долею та вирішив залишитися у "Бетісі".

У свою чергу, раніше повідомлялося, що Зозуля не виступатиме в оренді за мадридський “Райо Вальєкано” через політичний конфлікт, спровокований уболівальниками цієї команди.