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Гравці "Бетіса" вийшли на матч у футболках на підтримку Зозулі

11 лютого, 2017 - 14:18
Фото кореспондента "День"

На матч "Бетіс – Валенсія", який розпочався сьогодні, гравці іспанського ФК "Реал Бетіс" (Севілья) вийшли у футболках на підтримку Романа Зозулі.

Футболісти одягнені у зелені футболки з надписом  "TODOS SOMOS ZOZULIA", що з іспанської перекладається "Ми всі Зозуля".

Нагадаємо, український форвард Роман Зозуля визначився із своєю подальшою долею та вирішив залишитися у "Бетісі".

У свою чергу, раніше повідомлялося, що Зозуля не виступатиме в оренді за мадридський “Райо Вальєкано” через політичний конфлікт, спровокований уболівальниками цієї команди.

Джерело: День
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