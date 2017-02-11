Хуг заявив про ризик нової ескалації на Донбасі

Рівень порушень на Донбасі знизився за останні дні, але він все ж залишається неприйнятно високим.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг 11 лютого в Донецьку, повідомляє "Радіо Свобода".

«Це неприйнятно висока кількість жертв», – зазначив Хуг.

Він також наголосив, що обстріли відбувалися з озброєння, яке «давно мало бути відведене».

«Рівень порушень значно знизився за останні дні, але він, як і раніше, залишається неприйнятно високим. З опівночі 9 лютого до опівночі 10 лютого місія ОБСЄ зафіксувала 460 порушень режиму припинення вогню, в Луганському регіоні – 55 порушень», – сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні.

Він також заявив, що ризик нової ескалації ситуації на Донбасі залишається високим. Причиною цього Хуг назвав «наявність важкого озброєння на ділянках, де озброєння не повинно перебувати».

Ще одна причина можливого нового загострення, за його словами, – занадто близьке розташування позицій протиборчих сторін.

«Якщо ці позиції так і залишаться близько одна до одної і між ними не залишиться відстані, ризик неминучий», – заявив Хуг.

Нагадаємо, що дев'ять мирних жителів загинули на Донбасі з 29 січня по 9 лютого.