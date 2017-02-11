МЗС України з'ясовує причини затримання Жадана у Мінську

Наразі консул України у Білорусі з'ясовує обставини і причини затримання українського письменника Сергія Жадана у Мінську. Про це повідомив начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Консул України в Білорусі зараз з'ясовує питання. Перевіряє інформацію і з'ясовує обставини та причини затримання", - повідомив він.

У ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.

Як повідомив сам Жадан, виявилось, що ще 2015-го йому заборонено в’їзд на територію РФ із формулюванням "за причастность к террористической деятельности". А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном.