На Філіппінах стався потужний землетрус, є жертви

На Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 6,7 балів на острові Мінданао у п'ятницю, 10 лютого пізно ввечері, передає Reuters.

За попередніми даними 4 людини загинули і більше ста поранені. Пошкоджені будівлі, інфраструктура, у багатьох місцях немає електрики.

За даними Геологічної служби США, магнітуда підземних поштовхів сягала 6,7 бала. Їх вогнище залягало на глибині 10 км. Епіцентр землетрусу знаходився за 13 км на схід від міста Серигао.

Місцеве радіо повідомило, що люди в паніці вибігали з будинків на відкриті простори. Деякі з будинків отримали сильні пошкодження. В окремих районах міста повалені лінії електропередач і відсутнє водопостачання.

Влада Серигао була змушена закрити єдиний у місті аеропорт через тріщини на злітній смузі.

Нагадаємо, щонайменше 17 людей загинули внаслідок тисняви на футбольному стадіоні в місті Уїже на півночі Анголи.