Пішов з життя керівник Університету оборони України Геннадій Воробйов

Начальник Національного університету оборони імені Івана Черняховського Геннадій Воробйов помер.

Про це на сторінці в Facebook написав позаштатний радник президента Петра Порошенка Юрій Бірюков.

"Сьогодні він провів нараду. Повернувся в кабінет. У свій робочий кабінет - ректора Університету оборони України. І помер. Серце. Генерал-полковник Геннадій Петрович Воробйов, позивний "Вільний", - написав Бірюков.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку з його смертю.

"Геннадій Воробйов відмовився посилати військових проти Майдану, брав участь у розробці багатьох військових операцій, у тому числі під Дебальцевим, будучи першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил у цілому більше двох років війни прослужив Україні безпосередньо на передовій. Останні місяці бойовий досвід передавав наступному поколінню військових, керуючи Національним університетом оборони. Дякуємо за гідну службу, Геннадію Петровичу. За витримку, за мужність і за чесність спасибі. Світла пам'ять про Вас назавжди залишиться в наших серцях", - написав президент на сторінці в Facebook.

Геннадій Воробйов з 18 листопада 2009 року по 17 січня 2014 року обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

З 16 лютого 2014 року - перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил.

21 травня 2016 року міністр оборони України Степан Полторак представив Воробйова на посаді виконуючого обов'язки начальника Національного університету оборони України ім. І. Черняховського.

За сумлінну та бездоганну службу генерал-полковник Геннадій Воробйов нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІІ-го ступеня та "За мужність" III-го ступеня, багатьма медалями та відзнаками Міністерства оборони України та інших силових структур держави.